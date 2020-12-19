Россияне рассказали о серьезных побочных эффектах вакцины «Спутник 5» 5 19.12.2020, 8:22

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Многие добровольцы после прививки заболели.

Участники добровольных испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник 5" рассказали о серьезных побочных эффектах препарата.

Своими впечатлениями они поделились в Telegram-канале "Результаты вакцинации".

Некоторые добровольцы после прививки заболели.

Так, Adrian milandr сообщил, что сразу после введения второй дозы "Спутника 5" заболел коронавирусом, правда, перенес болезнь легко. По его словам, болезнь продолжалась пять дней с температурой не выше 37,2, также он потерял нюх на 12 дней.

Другой россиянин, Юрий, сообщил, что после первого укола у него начались головная боль, лихорадка, болели суставы, температура поднялась до 38 градусов. Мелькали "мушки" перед глазами, давление повысилось до 145/90, появилась тахикардия, боли в глазных яблоках, интоксикация, бессонница, рассказал он.

Симптомы прошли через два дня, но после второй инъекции вернулись снова. Доброволец отметил, что после второго укола было даже труднее, чем после первого.

Такие же симптомы отмечали другие участники испытаний российской вакцины.

Доброволец описал серьезные побочные эффекты вакцины

Такие же наблюдались у других участников эксперимента

Михаил Грищенко рассказал, что они участвовали в эксперименте вместе с женой. После прививки оба заболели, поскольку, по его мнению, им ввели плацебо.

"Мы, как "пионеры", сообщили в телемедицинский центр, понимая, что эта инфа должна быть им интересна, как потенциальное достижение конечной точки, у нас срочно примут мазки (на ПЦР тест. – Ред.). Но этого не произошло. Апелляция к здравому смыслу исследователя не помогла. В связи с чем возникает вопрос: мы в двойном слепом плацебо-контролируемом РКИ участвуем или в большом бессмысленном спектакле," – написал он.

Позже мужчина предоставил информацию, что на 6-й день им с женой все же предложили пройти ПЦР-тест.

В России вакцину против COVID-19 "Спутник 5" зарегистрировали в августе 2020 года.

Прививки препаратом в РФ начали с 5 декабря. Прежде всего вакцину получают сотрудники больниц, поликлиник, школ, социальной сферы.

После начала вакцинации граждане начали заявлять о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже пишут заявления об увольнении.

В то же время российская вакцина вызвала опасения ученых в мире. Ее применение к проведению полных испытаний может привести к мутации нового коронавируса, считают они.

Британцы заявили, что уже первые клинические испытания российского препарата дали сомнительные результаты.

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