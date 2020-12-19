The Times: Байден оставит Путина за дверью на холоде 2 19.12.2020, 9:05

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Реакция Запада на провокации РФ изменится очень скоро.

Любая новость относительна. Кто-то может предположить, что главной новостью будет крупнейшая и инспирированная государством хакерская атака. Однако пандемия коронавируса и неразбериха с Брекситом привели к тому, что последний по времени акт агрессии Путина не попал на первые страницы большинства газет. Это досадно, поскольку его конфронтационные действия, судя по всему, будут одной из главных тем в 2021 году, пишет британское издание The Times (перевод — inosmi.ru).

В течение прошлой неделе поступили сведения о еще двух примерах злодеяний Кремля, каждое из которых само по себе является шокирующим. Во-первых, стали известны данные о том, что составленный из специалистов карательный отряд российской службы безопасности ФСБ в течение трех лет планировал операцию по устранению оппозиционного лидера Алексея Навального. Его отравление в августе в Сибири не было случайной попыткой. Оно было частью тщательно скоординированного плана, приказ о котором был дан на самом высоком уровне, и его не удалось довести до конца только в результате умных действий немецких докторов.

Во-вторых, столь же тревожным можно считать сообщения о том, что русские взломали главную правительственную киберзащиту Соединенных Штатов и провели длительные атаки на Министерство финансов, Министерство торговли, а также на другие ведомства. Не исключено также, что хакеры проникли в Совет национальной безопасности. Согласно многочисленным опубликованным сообщениям, русские установили тайный отслеживающий код на сервер управляющей системы под названием SolarWinds, которым пользуются более 300 тысяч организаций по всему миру, включая Пентагон, Госдепартамент, Министерство юстиции и НАСА.

Сразу возникают два вопроса: Почему, несмотря на все предупреждения и потраченные деньги, американские системы оказались уязвимыми для хакерского взлома такого масштаба? В конечном счете, русские, северокорейцы и китайцы занимаются подобными вещами в течение многих лет.

И еще вопрос: Почему Белый дом хранит молчание? Дональду Трампу осталось находиться на посту президента всего 40 дней. Его попытки поставить под сомнение результаты выборов успеха не имели, и уходящий президент, судя по всему, намерен использовать оставшиеся у него дни для того, чтобы помиловать одних своих друзей, а других наградить. Никому еще пока не удалось установить истинные связи Трампа с Кремлем. Так что же у Путина было на Трампа? И что еще есть на него? Или он просто полезный идиот?

Теплые чувства Трампа в отношении Путина добавили проблем всему американскому аппарату в области обороны и безопасности, который в течение четырех лет был вынужден действовать в таких условиях, когда его работе постоянно мешал президент страны. Его работа стала еще более опасной, когда глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) был уволен Трампом из-за отказа поддержать его утверждения о подтасовке результатов выборов.

Сегодня происходит гонка со временем в ожидании того, что каждый день в период до 20 января Путин и его хакеры будут вовлечены в боевые действия без всяких правил. В отличие от Джорджа Буша-младшего или от Барака Обамы, Джо Байден ясно дал понять, что он совершенно не намерен добиваться расположения Путина. В интервью журналу New Yorker Байден вспомнил о том, что во время дискуссии в 2011 году (когда он был вице-президентом) он сказал Путину: «Я смотрю в ваши глаза, и я не думаю, что у вас есть душа». В отличие от Трампа, Байден считает, что Россия однозначно вмешивалась в выборы 2016 года, и она сделала все возможное, чтобы добиться того же результата в прошлом месяце.

Вчера на своей марафонской пресс-конференции — это ежегодное тщательно подготовленное театральное представление — Путин отмахнулся от вопросов о попытке отравления Навального и относительно обвинений в проведении кибератак.

Накануне Нового года начнется 22-ой год правления Путина, и весьма вероятно, что он будет занимать пост президента страны следующие десять лет. Некоторые вещи не меняются. Но изменится ответ Запада. И это начнется очень скоро.

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