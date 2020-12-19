В ЮАР зафиксировали новую разновидность коронавируса 19.12.2020, 9:25

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Генетики дали ей специальное обозначение.

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новую мутацию COVID-19, которой дали обозначение 501.V2.

Об этом 18 декабря сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе. На своей странице в Twitter он подчеркнул, что новую разновидность коронавируса подтвердили генетики ЮАР, сообщает Charter97.org.

Okokuqala esifuna ukukusho , ochwephesha sebe bone ukuthi igciwane le Covid-19 linokuguquka. #SARSCOV2MediaBriefing — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

Мхизе указал, что вторая волна пандемии в стране связана с этим типом COVID-19.

"Хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причин для паники нет", – написал министр. Он также подчеркнул важность придерживания всех правил карантина.

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