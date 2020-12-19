Экс-тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб: Из-за недовольствa народа Лукашенко придется уйти в отставку 5 19.12.2020, 10:14

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Юрий Вернидуб

Иначе — судьба Чаушеску.

Экс-главный тренер «Шахтера» украинец Юрий Вернидуб поделился в интервью «Трибуне» мнением о ситуации в Беларуси, а также сравнил ее с происходящими в Украине протестами несколько лет назад.

— Ситуация в Беларуси не напоминает вам ситуацию в Украине в 2014 году?

— Там немножко по-другому.

— В чем разница?

— У нас украинский народ более такой: если принял решение, то он идет уже до конца. В Беларуси я понять не могу. Вроде бы они и против, но как-то так все это происходит непонятно. Хотя, думаю, все равно рано или поздно Александр Лукашенко поймет это и уйдет в отставку, закончит свое «президентство». Думаю, молодежь хотела бы иметь другую страну и другое свое развитие.

Потому что 26 лет один человек у власти… Ну это уже культ, это уже напоминает, как было в свое время в Туркменистане Туркменбаши, в Румынии Чаушеску. Вы сами знаете, чем эти лидеры заканчивали. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы это произошло в Беларуси. Ну, а там им решать. Нужно выбрать свою позицию. Мне бы хотелось, чтобы это было мирным путем.

Думаю, в большей степени молодежь, наверное, недовольна. Есть много вещей, которые несопоставимы в нашем веке: прослушивание телефонов и так далее. Контроль над каждым человеком. Это неправильно, потому что каждый человек — это личность, каждый человек должен жить так, как он хочет.

Если он нарушает какие-то правила или позицию государства, то тогда — да, его можно наказать. И то это делается все цивилизованным путем. А там посмотрите после выборов. Разве это цивилизованный путь, когда начали хватать всех кого попало? Участвуешь или не участвуешь, держишь телефон в руках. Это действительно так было. Тебя закрывают в автозаке и везут. Так нельзя. Думаю, сыграло роль.

То же самое, как и в Украине, когда молодежь вышла против, когда отказались подписывать договор в ЕС. Все началось с этого. Молодежь и студенты пошли на митинг, а наш на тот момент руководитель решил принципом палки все решить. Видите, не решили. То же самое и в Беларуси с чего началось…

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