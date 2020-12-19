«Мой белорусский народ проснулся, поднялся с колен!» 3 19.12.2020, 10:59

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Фото: tut.by

Исповедь 87-летней минчанки, вывесившей бело-красно-белый флаг на балконе.

Власти Беларуси продолжают борьбу с бело-красно-белой символикой. Когда-то флаг в таких цветах был государственным символом, но сегодня он стал символом народного протеста и за него можно получить штраф или даже несколько суток ареста: власти Беларуси приравняли вывешивание красно-белой символики на балконах или частных участках к несанкционированным протестам.

Несмотря на десятки арестов и штрафов "за флаг", белорусы продолжают выходить на протесты именно с красно-белыми цветами и вывешивать бело-красно-белую символику в окнах своих домов. Одной из тех, кто был за это оштрафован, стала 87-летняя жительница Минска Елизавета Бурсова, пережившая Холокост ветеран войны. Она рассказала "Настоящему Времени" , что не жалеет о своем поступке, несмотря на то, что ее оштрафовали на 160 долларов, большую часть ее пенсии, и рада, что белорусский народ "встал с колен".

"Да, я вывесила флаг! Чтобы все знали, на чьей я стороне, – рассказала пенсионерка. – Суд на меня абсолютно никакого впечатления не произвел, и расскажу, почему. Потому что я уже знала, как проходят суды над теми, кто в Окрестина. В судах никого не слушают, даже если люди говорят, что невиновны. Хватают даже тех, кто действительно к этим походам отношения не имеет!"

В детстве Бурсова вместе с родными спаслась из оккупированного нацистами Витебска.

"Нам удалось выехать из Витебска в то время, когда его уже бомбили. Папа посадил нас в товарный вагон. Назывались не поезда в то время, а эшелоны", – вспоминает она.

Бурсова – многократная чемпионка по пулевой стрельбе, долгое время преподавала в спортивной школе. Пенсионерка говорит, что никогда не поддерживала Александра Лукашенко и не любила его популизм. Во время летней президентской кампании 2020 года Бурсова поставила свою подпись за нескольких альтернативных кандидатов. А затем поддержала протесты, которые начались 9 августа, сразу после того, как ЦИК огласил результаты выборов и объявил Лукашенко победителем президентских выборов в Беларуси. Ни его соперники, ни независимые наблюдатели результатов выборов 9 августа не признали и требуют провести новое, честное голосование.

Нынешние события в Беларуси пенсионерка сравнивает с фашизмом, который когда-то пережила.

"Когда выбежали все…Я подумала: боже мой! Слава богу! Мой народ проснулся. Он поднялся с колен. Мой народ белорусский проснулся", – говорит она.

Бурсова уверена, что белорусы после столь массовых и длительных протестов уже не будут прежними.

Штраф за бело-красно-белый флаг, который Бурсова вывесила на балконе, пенсионерке оплатил Фонд спортивной солидарности. В начале декабря в минской милиции официально подтвердили, что размещение бело-красно-белой символики на балконах и окнах жилых домов приравнено к административному правонарушению. Только в столице Беларуси уже составлено более 20 протоколов за вывешивание таких флагов.

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