Белорусы Москвы: Просто выходи гулять! 19.12.2020, 11:38

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Участники акции возле посольства Беларуси обратились к землякам.

Белорусы Москвы вышли на традиционную акцию возле посольства нашей страны и обратились к землякам:

«Просто выходи гулять! Сегодня, завтра, сколько потребуется! Пусть выходят беларусы, которые хотят жить, а не выживать, в стране свободной, а не рабской. В стране цветущей, а не превращающейся в закаменелый венок. В стране, в которую влюблен не «па прыказу»!

Ваши навсегда - белорусы Москвы!».

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