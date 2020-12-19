Популярный врач рассказал, как уменьшить одышку при коронавирусе
- 19.12.2020, 12:51
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Назван метод, помогающий обеспечить легкие воздухом у больных COVID-19.
Чтобы обеспечить достаточный воздухообмен в легких, необходимо спать на животе. Об этом рассказал у себя на YouTube-канале украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.
«Вирус поражает задние отделы легких. И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, что улучшает состояние человека, причем значительно», — сообщил врач.
Комаровский добавил, что спать на животе необходимо даже при легкой форме COVID-19, поскольку такое положение помогает уменьшить одышку.
Также доктор Комаровский заявил, что у некоторых людей формируется «неспецифический» иммунитет к коронавирусу, поэтому в части семей, где есть один инфицированный, другие остаются здоровыми.
До этого Комаровский сказал о масштабах коронавируса в Украине, что страна уже вошла в «черную зону».