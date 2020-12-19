С каминами, флагами и Ниной Багинской: как минчане украшают дворы и подъезды

С каминами, флагами и Ниной Багинской: как минчане украшают дворы и подъезды1
- 19.12.2020, 12:57
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Революционная тематика задает новогодний тренд в столице.
Минчане украшают дворы и подъезды своих домов. Как это выглядит — смотрите в фотоподборке от читателей tut.by. Есть даже декоративные камины и плакаты с Ниной Багинской!
Несмотря на то, что некоторых минчан за украшение двора отправляют на 25 суток, а елки, которые местные ставят у своего дома, за несогласованное благоустройство увозит «Зеленстрой» (и возвращает под расписку), многие все равно украшают дворы, подъезды и создают новогоднее настроение.