Гарри Каспаров: Стареющий диктатор теряет контроль над страной 2 19.12.2020, 13:07

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Фото: delfi

Путин уже ничего не может предложить России.

Мифология российского президента Владимира Путина, как о человеке, который избавил Россию от кошмарных 90-х и повысил уровень жизни – в прошлом. Сейчас с ним ассоциируется лишь нарастание проблем как со стареющим диктатором, который ничего не может предложить, а только цепляется за власть – сказал в интервью obozrevatel.com 13-й чемпион мира по шахматам и политик Гарри Каспаров.

– В последнее время все чаще слышу и читаю, что Путин готовится покинуть свой президентский пост. Основная причина – проблемы со здоровьем.

– Как известно, в любой диктатуре здоровье вождя – одна из главных государственных тайн. Все, что мы слышим, должны воспринимать с известной долей скептицизма. А вот состояние здоровья, насколько оно позволяет Путину держать бразды правления – по многочисленным косвенным признакам можно предположить, что что-то там происходит. Как известно, дыма без огня не бывает. Плюс постоянно читаем разнообразную информацию, которая подтверждается тем фактом, что Путин скрывается.

– В бункере.

– От общественности в бункере. Понятно, вирус, у него все-таки возраст такой… Но политический фон в России говорит о том, что скорее всего, идут разнообразные процессы, естественно, скрытые от нас. В диктатуре всегда все происходит за закрытыми дверями. Как говорят, схватка бульдогов под ковром.

Также пошло большое количество слива о личной жизни Путина, о его внебрачных детях, о его связях – то есть о деньгах. На самом деле ощущение, что Путин полностью перестал контролировать ситуацию.

Безусловно, он все еще остается главным игроком. Но вопрос: как долго это продлится – мы не знаем. Повторяю, мы можем ориентироваться только на косвенные признаки. И по ним в последние дни у меня складывается ощущение, что ситуация меняется.

Другое дело, что ждать немедленных перемен не приходится. Но стержень системы подтачивается, что внушает определенный исторический оптимизм. Именно диктатор является центральным стержнем, который поддерживает баланс. Исчезновение этого стержня приводит всю систему в состояние хаоса.

Российский президент Владимир Путин может покинуть свой пост в 2021 году.

В целом ситуация в России крайне неблагоприятна для любого политического кризиса. Как мы видим по Беларуси, люди устают от любого диктатора. Мифология путинского режима исчерпана. Путин, который принес стране избавление от кошмарных 90-х и повышение уровня жизни – в прошлом. Сейчас нарастание проблем ассоциируется именно с ним, как со стареющим диктатором, который ничего не может предложить, а только цепляется за власть.

– Так он останется в 2021-м у власти в России или уйдет и передаст свой пост другому?

– Сложно себе представить Путина, отдающего рычаги власти и сохраняющего влияние. В 2008-м он поставил на свое место Медведева. Но тогда он был гораздо моложе, ситуация была гораздо более перспективной, да и настроения в стране были другими. Но и тогда Путин начал дергаться, ситуация вызвала у него дискомфорт, и он убрал Медведева.

Сейчас у нас совершенно другая история, когда он должен уйти, отдав все рычаги власти.

Путин реально подмял под себя все пространство. И я не могу представить как он сможет влиять на различные конкурирующие в России группы, не имея под собой президентского кресла. Но если Путин его действительно отдаст и уйдет, это будет связано в первую очередь с катастрофическим ухудшением его здоровья. Никакие другие причины его к этому не подтолкнут.

– 2020-й год – год тотального кризиса, полный выход из зоны комфорта, не находите?

– История человечества – это не ровная дорога, выложенная асфальтом или плиткой. Всегда есть взлеты и падения. Я по природе оптимист и считаю, что мы двигаемся вперед и развиваемся. Не знаю, в какой точке кризиса мы находимся сейчас, но могут быть и другие кризисы.

Пандемия повлияла на представление о риске. Все хотели минимизировать их, основная задача состояла в безопасности. Из-за этого заглохли космические программы, были заморожены многие разработки, требующие риска. Рынок акций растет именно в условиях, когда есть определенная гарантия позитива, а риск сведен к минимуму.

Многие решения последних 20 лет базировались на печатании денег. Это был самый надежный способ закрыть проблему. Сейчас возникает новая реальность, возвращается элемент риска. Без него не добиться результата, и в этом плане прорыв в фармакологии я считаю самым важнейшим.

Как пойдут дела дальше – неизвестно. Ведь кроме пандемии есть и другие проблемы. Например, климатические. Но основная проблема на мой взгляд, соотношение сил между свободным и несвободным миром и готовность первого использовать свои конкурентные преимущества, чтобы расширять территорию свободы.

– Последние годы человечество очень переживало, что из-за широкого внедрения искусственного интеллекта, сами люди окажутся никому ненужными. А теперь оказалось, что без человека безопасное будущее невозможно. Миру нужны биотехнологи, эпидемиологи, вирусологи.

– На самом деле понятно, что именно IT-технологии позволяют резко повысить качество любой работы. Говоря про роботов, никто бы сейчас не отказался от роботов-санитаров, роботов-водителей. Ну, и кроме того, компьютерные разработки позволяют ответить на многие волнующие вопросы бытия.

Эпидемия коронавируса продолжается в мире с конца 2019 года.

Искусственный интеллект и вообще все новые технологии, с одной стороны, конечно несут естественный разрыв со старой экономикой, как и любая новая технология. Всегда сначала происходит определенный обвал старых экономических моделей, но они при этом создают новые рабочие места. Этот экономический обмен является нормальной частью человеческого прогресса.

– Не могу не отметить успех сериала на Netflix "Ход королевы", который вы консультировали. Ожидали такого эффекта?

– Конечно, я надеялся на успех, но то, что случилось, произошло самые смелые ожидания. Даже буйная фантазия не могла представить, что получится такая удивительная компиляция разных факторов.

Но там сложилось много вещей. Это и действительно тяжелая судьба девочки, которая могла бы потеряться. Во многом тут есть ответ на историю Фишера (Роберт Фишер по версии журнала Sahovski informator — сильнейший шахматист XX века. –ред). Я часто об этом писал, что не шахматы сделали его таким, они просто держали его в нормальном состоянии и блокировали угрозу выхода из него.

Главной героине в "Ходе королеве" шахматы тоже помогают преодолеть издержки характера, пристрастие к таблеткам, к алкоголю.

Моя роль была гарантировать идеальность шахматной части, использовав партии известных шахматистов. Обычно всегда существует масса ошибок, это не туда пошло, это там не так стоит. Шахматисты постоянно обращают на это внимание. Старался, чтобы любая партия максимально соответствовала описанию книги.

Могу только порадоваться за успех сериала, потому что для шахмат – это, конечно, большое подспорье, особенно для женских. Эта история показывает, как хорошо могут играть женщины. Кроме этого, шахматы помогают развивать характер и преодолевать трудности. И это один из основных тезисов фильма.

– Сейчас часто играете кстати?

– Я уже 15 лет не играю. Для меня слово "играть" означает заниматься этим профессионально.

Но за всем слежу, постоянно провожу занятия. Kasparov Chess Foundation работает несколько раз в год с молодыми звездами. Я немножко двигаю фигуры в интернете, но для меня это хобби. Больше расслабление, а не напряжение.

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