Сильная дата
- 19.12.2020, 13:14
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Ветеранам протестного движения и молодежи важно помнить те события.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, посвященное событиям «Плошчы-2010»:
— Друзья, сегодня по-настоящему сильная дата.
19 декабря исполняется 10 лет «Плошчы-2010».
Кто-то забыл, а кто-то и вовсе не знает про события десятилетней давности.
В тот вечер, десятки тысяч минчан вышли в центр столицы, протестуя против фальсификации президентских выборов.
Ветеранам протестного движения и молодежи - важно помнить те события, о которых будут писать в книгах по истории Беларуси.