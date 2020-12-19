Сильная дата 19.12.2020, 13:14

1,173

Ветеранам протестного движения и молодежи важно помнить те события.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, посвященное событиям «Плошчы-2010»:

— Друзья, сегодня по-настоящему сильная дата.

19 декабря исполняется 10 лет «Плошчы-2010».

Кто-то забыл, а кто-то и вовсе не знает про события десятилетней давности.

В тот вечер, десятки тысяч минчан вышли в центр столицы, протестуя против фальсификации президентских выборов.

Ветеранам протестного движения и молодежи - важно помнить те события, о которых будут писать в книгах по истории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.