США закрывают два последних генеральных консульства в России 19.12.2020, 13:55

Единственным диппредставительством останется посольство в Москве.

В администрации действующего президента США Дональда Трампа сообщили о намерении закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России, сообщает Associated Press.

Госдепартамент навсегда закрывает генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

Конгресс США получил это уведомление 10 декабря. В нем говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии в РФ в связи с введенным здесь в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

Визовое обслуживание в этих представительствах приостановлено еще с марта из-за пандемии коронавируса. В Екатеринбурге оказывают только экстренные услуги, во Владивостоке консульство не работает вообще. В Государственном департаменте США считают, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Кроме коронавируса остается проблема нехватки дипломатического персонала после «посольской войны» между США и России, когда в 2017 года РФ потребовала от США сократить число сотрудников американских дипломатов с 1200 до 455 человек, и сокращения дипперсонала после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

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