По всему Минску проходят марши протеста (Онлайн)1
- 19.12.2020, 14:11
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Жители столицы устроили «генеральную репетицию» перед воскресеньем.
Сегодня по всему Минску проходят марши протеста.
Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию субботних маршей.
15.12 Протестующие маршируют и в Уручье.
15.11 Зеленый Луг на марше скандирует: «Трибунал!».
14.48 Юго-запад Минска эффектно идет под бой барабанов!
14.30 Так субботний марш выглядел в минской Малиновке.
14.29 Протестующих минчан поддержала гродненская Девятовка!
14.19 Прилуки маршируют сегодня со всем народом!
14.17 Субботний марш в одном из районов Минска: потрясающее видео!
14.16 Еще одно видео шествия с революционной символикой в Боровлянах.
14.15 Зеленый Луг тоже марширует в протестную субботу.
14.15 Похоже, минчане не собираются ждать воскресенья!
14.14 Соседи на Захарова-Пулихова сегодня тоже гуляют вместе.
14.12 В Боровлянах и на Богдановича люди тоже вышли.
13.59 Серебрянка тоже вышла на протестный марш!
13.28 Огромная колонна марширует в минском районе Юго-Запад.
11.59 Жители Колодищей вышли на субботний марш.