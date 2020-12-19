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По всему Минску проходят марши протеста (Онлайн)

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  • 19.12.2020, 14:11
  • 14,366
По всему Минску проходят марши протеста (Онлайн)

Жители столицы устроили «генеральную репетицию» перед воскресеньем.

Сегодня по всему Минску проходят марши протеста.

Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию субботних маршей.

15.12 Протестующие маршируют и в Уручье.

15.11 Зеленый Луг на марше скандирует: «Трибунал!».

14.48 Юго-запад Минска эффектно идет под бой барабанов!

14.30 Так субботний марш выглядел в минской Малиновке.

14.29 Протестующих минчан поддержала гродненская Девятовка!

14.19 Прилуки маршируют сегодня со всем народом!

14.17 Субботний марш в одном из районов Минска: потрясающее видео!

14.16 Еще одно видео шествия с революционной символикой в Боровлянах.

14.15 Зеленый Луг тоже марширует в протестную субботу.

14.15 Похоже, минчане не собираются ждать воскресенья!

14.14 Соседи на Захарова-Пулихова сегодня тоже гуляют вместе.

14.12 В Боровлянах и на Богдановича люди тоже вышли.

13.59 Серебрянка тоже вышла на протестный марш!

13.28 Огромная колонна марширует в минском районе Юго-Запад.

11.59 Жители Колодищей вышли на субботний марш.

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