США ввели новые санкции против Китая

США ввели новые санкции против Китая2
- 19.12.2020, 14:43
- 2,447
Ограничения затронут 59 организаций КНР.
Правительство США ввело новые торговые санкции против 59 организаций Китая. Их подозревают в нарушении прав человека, похищении коммерческой тайны и экспансии КНР в регионе.
Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
Так, в санкционный список внесли четыре субъекта из Китая, поскольку они давали правительству КНР материалы для ДНК-тестов и высокотехнологичного оборудования. В Госдепе считают, что это является проявлением нарушения прав человека в Китае.
Кроме этого, в перечне оказались 19 организаций, которые подозревают в причастности к более десятка случаев похищения коммерческой тайны американских корпораций. В Госдепе заявляют, что они подрывают усилия США по противодействию незаконному обороту ядерных и других радиоактивных материалов.
36 субъектов попали под санкции за экспансию КНР в Южно-Китайском море. Среди них компании судостроения, коммуникационные компании и организации поддержки ВМС Китая.
В мае США ввели санкции против 33 китайских компаний.