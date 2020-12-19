Активисты «Народной Грамады»: Отключите диктатора от SWIFT

Активисты «Народной Грамады»: Отключите диктатора от SWIFT9
- 19.12.2020, 14:59
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Белорусы обратились к представителям диаспор во всем мире.
Активисты «Народной Грамады» обратились к белорусским диаспорам всего мира:
«Мы обращаемся к беларуским диаспорам всего мира за помощью. Вы показали свое огромное влияние на политиков демократических стран. Мы обращаемся к лидерам объединенных профсоюзов, лидерам гражданских и общественных движений, лидерам религиозных конфессий.
Мы просим вашего содействия:
в введении жестких экономических санкций против фашисткого режима Лукашенко
отзыва послов режима Лукашенко из демократических стран
отключения финансовой системы SWIFT».