Швейцария одобрила вакцину Pfizer от коронавируса 8 19.12.2020, 15:31

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Показатели препарата обладают высокой эффективностью во всех возрастных группах.

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic одобрило для использования в стране вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Ее признали безопасной.

Об этом информирует Swissmedic.

Данные агентсва свидетельствуют, что уровень защиты прививок через 7-8 дней после второй вакцинации составляет 90%.

Показатели препарата обладают высокой эффективностью во всех исследованных возрастных группах и отвечают требованиям безопасности.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для широкого использования. Страна заказала 40 млн доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 млн человек — каждый должен получить по две прививки.

8 декабря в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса. Первым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

С 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой вакцину Pfizer/BioNTech получила медсестра из Нью-Йорка по имени Сандра.

После начала массовой вакцинации в Великобритании и США зафиксировали несколько случаев аллергических реакций.

Евросоюз начнет массовую вакцинацию 27 декабря.

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