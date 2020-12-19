Швейцария одобрила вакцину Pfizer от коронавируса

Швейцария одобрила вакцину Pfizer от коронавируса8
- 19.12.2020, 15:31
- 1,808
Показатели препарата обладают высокой эффективностью во всех возрастных группах.
Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic одобрило для использования в стране вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Ее признали безопасной.
Об этом информирует Swissmedic.
Данные агентсва свидетельствуют, что уровень защиты прививок через 7-8 дней после второй вакцинации составляет 90%.
Показатели препарата обладают высокой эффективностью во всех исследованных возрастных группах и отвечают требованиям безопасности.
Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech
Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.
До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.
Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для широкого использования. Страна заказала 40 млн доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 млн человек — каждый должен получить по две прививки.
8 декабря в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса. Первым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.
С 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой вакцину Pfizer/BioNTech получила медсестра из Нью-Йорка по имени Сандра.
После начала массовой вакцинации в Великобритании и США зафиксировали несколько случаев аллергических реакций.
Евросоюз начнет массовую вакцинацию 27 декабря.