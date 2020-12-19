Минздрав сообщил о новых случаях COVID-19 в Беларуси

Минздрав сообщил о новых случаях COVID-19 в Беларуси3
- 19.12.2020, 15:56
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Официальной белорусской статистике уже давно никто не верит.
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1931 пациент с COVID-19, выписаны 2037, сообщает tut.by со ссылкой на Минздрав. В активной фазе COVID-19 сейчас в Беларуси 20 910 человек.
За сутки сделали 29 835 тестов.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 171 579 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 149 353 таких пациента.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли, по официальной версии, 1316 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.