Медики назвали самую полезную рыбу в мире 8 19.12.2020, 16:36

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Иллюстрационное фото

Она является богатейшим источником омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.

Полезные биологически активные соединения, которыми богата рыба-меч, делают ее отличным продуктом для людей, стремящихся к долголетию. В составе рыбы-меч можно обнаружить большое количество селена — это незаменимый для человеческого организма микроэлемент, который требуется для правильной работы внутренних органов. В частности, селен необходим для сердца и щитовидной железы., пишет lenta.ua. Другой элемент, которым богата рыба-меч — витамин D. Он задействован в микробиологических процессах, которые лежат в основе иммунитета, а также поддерживает здоровье костной системы.

Рыба-меч — источник омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, благоприятно воздействуют на артериальное давление, редуцируют уровень "плохого" холестерина, уменьшают частоту сердечных сокращений, а также улучшают эластичные свойства кровеносных сосудов. Полезные жирные кислоты защищают организм от тромбов и препятствуют закупорке артерий — а это, между прочим, одна из основных причин смертности во всем мире.

Есть у этой полезной хищной рыбы и некоторые недостатки — например, возможное содержание ртути. Медики, соответственно, не рекомендуют употреблять слишком много такой рыбы детям и беременным женщинам.

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