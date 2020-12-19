Сборная Европы играет за весь мир 1 Урсула фон дер Ляйен, The Economist

19.12.2020, 17:04

Некоторые страны воспринимают поиски вакцины как соревнование ведущих мировых держав.

Это соревнование напоминает космическую гонку 1960‑х годов. Это иллюзия. Единственное, с чем мы соревнуемся, — это вирус и время. В этой гонке участвуем мы все как человеческие существа. Наша лучшая стратегия — это сотрудничество, и именно таким был подход Европейского союза с самого начала коронакризиса.

Обычно на разработку, испытания и распределение новой вакцины уходит до 10 лет. Но мир не может позволить себе десятилетие пандемии — десятилетие скорби, изоляции и спада. Каждый отвоеванный месяц спасет тысячи жизней и миллионы рабочих мест. Сейчас десятки исследовательских групп состязаются в скорости изобретения вакцины. И, чтобы дойти до финиша, их должно быть как можно больше.

Все дело в геополитическом сотрудничестве, а не в конкуренции. Неважно, будет ли первая вакцина китайской, американской или европейской. Что действительно важно, так это то, чтобы мир в кратчайшие сроки получил безопасную вакцину и чтобы наиболее уязвимые были привиты первыми, где бы они ни жили. Врачи, медсестры, пожилые люди и работники служб жизнеобеспечения должны иметь преимущество независимо от гражданства. Это самый эффективный способ остановить пандемию и спасти жизни. Вакцинный национализм — подход к иммунизации с позиции «моя страна прежде всего» — может только замедлить глобальную борьбу с вирусом.

С первых дней кризиса Европейская комиссия работала над тем, чтобы обеспечить медикам лучшие возможности для достижения результата — ради нашего общего блага. Когда первая вспышка переросла в пандемию, мы оперативно объединили свои усилия со Всемирной организацией здравоохранения и другими мировыми игроками в сфере охраны здоровья вроде Gavi [Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации] и CEPI [Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям], а также с компаниями и общественными объединениями. Вместе мы запустили проект по форсированию борьбы с болезнью — Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT).

Ее главный элемент под названием COVAX касается вакцин. Он объединил 170 стран, а также неправительственные организации, лидеров бизнеса и филантропов, чтобы создать крупнейший в мире портфель вакцин-кандидатов. Цель состоит в том, чтобы как можно больше вакцин дошли до стадии испытаний и в конечном счете попали на рынок. Вместо того чтобы соревноваться с другими странами, Европа объединяет с ними усилия, чтобы повысить общие шансы на успех.

Мы делаем это не из альтруизма. Просто мы понимаем, что наши европейские интересы совпадают с общим глобальным интересом. Мы ведем переговоры с шестью фармацевтическими группами о закупке потенциальных вакцин для граждан Европы и одновременно работаем над резервированием и финансированием доз для стран с низким уровнем доходов через COVAX. Например, когда мы подписали соглашения о предварительной закупке с [фармацевтическими компаниями] Sanofi и GSK, мы договорились, что они забронируют солидную часть своих запасов вакцины для COVAX.

Вот как я вижу миссию Европейского союза в современном мире. У нас есть уникальный ресурс — сила объединения. Как союз 27 суверенных стран мы располагаем уникальной дипломатической сетью. Мы — заслуживший доверия посредник для международных и неправительственных организаций. Мы можем протянуть руку странам, которые бы даже не заговорили друг с другом, и сплотить их вокруг общего дела. Создавать команды — наше призвание, и в поиске вакцины мы поставили нашу объединяющую силу на службу всем народам.

Я хочу, чтобы Европа была мировым лидером, а настоящие лидеры — это не те, кто опережает остальных. Лидерство — это создание больших и влиятельных объединений для достижения общей цели. Возьмем борьбу с изменением климата. Мы стали первопроходцами в переходе на более чистую экономику замкнутого цикла, и Зеленый пакт для Европы [план достижения нулевых выбросов к 2050 году] ускорит этот переход. Мы поставили перед собой самые высокие цели: к 2030 году Европейский союз сократит выбросы углекислого газа как минимум на 55 % по сравнению с уровнем 1990‑го, а к 2050 году мы вовсе не будем влиять на климат.

Впрочем, на Европейский союз приходится менее 10 % мировых выбросов. Мы не можем остановить глобальное потепление в одиночку. Хорошая новость в том, что мы не одиноки. Существует всемирное движение за борьбу с изменением климата, которое может полагаться не только на сильные государства, но и на бесчисленные города, местные органы власти и отдельных людей. Европа хочет внести свой вклад в движение и способствовать его росту. Мы сформируем инициативные объединения для борьбы с изменением климата, вырубкой лесов и химическим загрязнением. Что касается продажи квот на вредные выбросы, мы готовы работать со всеми партнерами, которые согласны, что углерод должен иметь цену.

Наше предложение миру звучит четко. Давайте объединим силы для нашего общего блага. Нельзя терять ни минуты. Будет ли человечество в 2021 году играть как одна команда? Этого я не знаю. Но я знаю, какую позицию займет Европа.

Урсула фон дер Ляйен, The Economist (перевод — nv.ua)

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