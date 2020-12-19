Белорус Шиманович установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде

Белорус Шиманович установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде1
- 19.12.2020, 18:04
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Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити.
Белорус Илья Шиманович установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне, передает pressball.by.
Пловец победил на чемпионате Беларуси на короткой воде с результатом 55,34 с. Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити — 55,41, он был установлен 22 ноября.
Прежний личный рекорд Шимановича составлял 55,49 с.