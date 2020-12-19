Как белорусы и иностранцы будут пересекать границу с 21 декабря и какие документы для этого нужны 8 19.12.2020, 19:08

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Разъяснение Погранкомитета.

Погранкомитет Беларуси подробно разъяснил, как будут работать ограничения на границе, которые страна вводит с 21 декабря, пишет tut.by.

Кому нужно будет сдавать ПЦР-тест и уходить на самоизоляцию

Граждане Беларуси и иностранцы, прибывшие в Беларусь из стран «красной зоны» (перечень стран — тут) обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию, и не подлежат последующему пропуску через границу до ее завершения.

Иностранцы, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, прибывающие в страну, должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный̆ результат ПЦР-теста на инфекцию COVID-19.

Десятидневный срок самоизоляции исчисляется с даты прибытия в Беларусь, которая считается первым днем пребывания в самоизоляции до истечения десятых суток пребывания в самоизоляции (если дата прибытия 1 декабря, то выезд из Беларуси возможен с 00.00 11 декабря).

Срок действия документа ПЦР исчисляется с даты его выполнения, которая считается первым днем действия ПЦР, до истечения третьих суток (если ПЦР-тест сдан 1 декабря, то с 00.00 4 декабря документ является не действительным для въезда в Беларусь).

Как будут ездить граждане России

Пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется. Это касается как наземного участка, так и аэропортов.

На граждан Российской Федерации, следующих транзитом в Россию через наземные и воздушные пункты пропуска, ограничение по въезду в Беларусь не распространяется. ПЦР-тест и самоизоляция им не нужны.

Не имеющие разрешения на временное/постоянное проживание в Беларуси граждане России и иностранцы, прибывающие в Беларусь из России как через наземный участок границы, так и через аэропорты, обязаны иметь ПЦР-тест.

Граждане России, прибывающие в Беларусь из третьих стран через аэропорт не для транзита, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на инфекцию COVID-19. В случае прибытия из стран «красной зоны» обязательна 10-дневная самоизоляция.

Как можно будет следовать через Беларусь транзитом

Транзит для иностранцев возможен только в случае прибытия в Беларусь через аэропорт. При документальном подтверждении транзита в 24-часовой срок ПЦР-тест и самоизоляция не требуются.

Документами, подтверждающими транзитный проезд через территорию Беларуси в срок не более 24 часов, могут быть:

- проездной документ (билет), транзитная виза Беларуси, официальное приглашение органа (организации);

- путевка в лечебное (оздоровительное) учреждение государства следования и иные документы.

Гражданам России, следующим транзитом в Россию из третьих стран, ПЦР-тест и самоизоляция не нужны.

Если нет документа, подтверждающего 24-часовой транзит через территорию Беларуси, иностранцу будет выдана анкета прибывшего, которую необходимо передать сотруднику органов пограничной службы при выезде из страны. При этом в анкете в качестве места жительства (пребывания) в Республике Беларусь проезжающие должны сделать запись: «транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов».

Если транзит превысит 24 часа, пропуск через границу возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на инфекцию COVID-19 (для получения справки необходимо обратиться в учреждение здравоохранения Беларуси).

Как будем вылетать из страны

Через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси и иностранцев выезд не ограничен, но не ранее истечения 10-дневного срока самоизоляции.

Как будем выезжать из страны (через наземные пункты пропуска)

Для иностранных граждан выезд не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции.

Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд временно приостановлен. Ограничение не распространяется на:

- тех, кто выезжает в связи с осуществлением трудовой деятельности либо для получения образования на территории иностранного государства, разрешениями на право выезда являются соответствующие типы виз, либо документ, подтверждающий гражданство (подданство) государства следования;

- граждан Беларуси, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — для выезда к месту постоянного проживания;

При этом выехать можно только раз в 6 месяцев.

Документы, подтверждающие факт осуществления трудовой деятельности за границей, — это трудовой договор (контракт) с иностранным работодателем или его копии, разрешение на работу, выданное уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях. Приглашение на работу не является подтверждающим документом.

Документы, подтверждающие получение образования за границей, — это договор (контракт) о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов либо копии указанных документов на бумажном носителе.

Подробнее о том, кто еще может выехать через наземные пункты пропуска, в Instagram Погранкомитета.

Как будем въезжать в Беларусь

Для граждан Беларуси и иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, ограничений при въезде в страну нет. Им не нужен ПЦР-тест. В случае прибытия из «красной зоны» 10-дневная самоизоляция обязательна, а из «зеленой зоны» — не нужна.

Иностранцам разрешен въезд в Беларусь только через аэропорты.

Погранкомитет рекомендует иностранцам «во избежание проблем при пересечении границы» предъявлять документы, подтверждающие цель поездки, переведенные на один из государственных языков (белорусский, русский). Верность перевода или подлинность подписи переводчика документа должны быть засвидетельствованы нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

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