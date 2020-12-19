Жители Гомеля вышли в поддержку Сергея Верещагина1
- 19.12.2020, 20:01
- 1,956
Гомельчане поддержали мужчину, который вступился за девушку.
Жители Гомеля вышли в поддержку Сергея Верещагина.
Напомним, 12 августа житель Гомеля из окна сделал замечание милиционерам, которые «упаковывали» девушку. Тогда силовики ворвались к нему в квартиру и избили. Медики зафиксировали, что у Сергея — черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные травмы и гематомы — грудины, шейного и поясничного отдела позвоночника.
Однако версия следствия иная. В суде сообщили, что мужчина якобы бросал бутылки из окна в сторону милиционеров, а во время задержания ударил одного из сотрудников ногой в глаз.
Суд решил, что вина парня доказана. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.