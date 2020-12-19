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Пираты напали на судно в Гвинейском заливе

  • 19.12.2020, 20:09
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Пираты напали на судно в Гвинейском заливе

В плену шесть украинцев.

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз STEVIA и захватили в плен членов экипажа, в том числе шесть украинских моряков. Инцидент произошел 16 декабря, сообщает портал для моряков Seafarers Journal в Facebook.

По данным портала, среди захваченных восемь членов экипажа. Дочь одного из похищенных, старшего помощника Семена Резниченко, сообщила, что в заложниках шесть украинцев и два гражданина Албании. По ее словам, у экипажа были проблемы с водой и провизией.

«16.12.2020 в Нигерии были взяты в плен восемь человек с сухогруза STEVIA, хозяевами которого с мая 2020 года стали албанцы. Среди пленных мой папа — Резниченко Семен Иванович (40 лет), отдававший себя этой непростой профессии, старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, — мне неизвестны», — написала она.

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