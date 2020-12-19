Минздрав Израиля объявил «красными» все страны мира 19.12.2020, 20:22

По приезду в страну нужно пройти самоизоляцию или сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Министерство здравоохранения Израиля объявило, что уже с 20 декабря будут считаться "красными" (то есть, опасными с эпидемиологической точки зрения) все страны мира, передает newsru.co.il.

Каждый человек, прилетающий из-за границы в Израиль, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин (этот срок можно сократить до 10 дней, сдав тест на коронавирус сразу после приземления и спустя 9 дней – если результаты обоих тестов окажутся отрицательными, самоизоляцию можно будет прервать).

Что касается тех стран, которые до сегодняшнего дня считались "зелеными", то все, прилетевшие в Израиль до 26 декабря, будут освобождены от необходимости соблюдать двухнедельный карантин. Напомним, в настоящий момент после возвращения из страны, которая считается "зеленой", самоизоляция не требуется.

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