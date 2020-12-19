Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире
- 19.12.2020, 22:37
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Премьер Израиля решил стать первым, кто сделал прививку, чтобы подать пример другим.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире сделал прививку против коронавируса. Кадры с прививающимся главой правительства показал в том числе телеканал Kan, передает РБК.
Нетаньяху написал в своем Twitter: «Маленький укол для человека — большой шаг для здоровья всех нас». Он отметил, что Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину против COVID-19. Ему ввели препарат от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
Вместе с премьером привился министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
Нетаньяху назвал вакцину против коронавируса безопасной и пообещал, что страна к концу декабря получит «миллионы доз» препарата. По его словам, он решил стать первым, кто сделал прививку, чтобы подать пример другим.