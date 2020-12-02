Дмитрий Новицкий: Испытываю гордость за белорусов 2 2.12.2020, 9:27

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Нужно продолжать протест.

В рамках спецпроекта «Салідарнасці» «Что дальше?» автожурналист Дмитрий Новицкий рассказал, чувствует ли разочарование после почти четырех месяцев протеста и в чем, на его взгляд, шанс общества на победу.

«Испытываю гордость за белорусов»

– 9 августа я даже предположить не мог, что протестное движение наберет такие обороты и будет продолжаться так долго. Поэтому разочарования нет. Скорее я испытываю гордость за белорусов, которые до сих пор выходят и отстаивают свою точку зрения.

И до сих пор люди максимально корректно себя ведут, мирно выходя выражать протест и обходясь без провокаций. Это очень круто.

Кто неприятно удивил

– Но, конечно, нельзя сказать, что у меня нет ни капли разочарования. И оно касается даже не силовиков, а всех начальников госучреждений: глав ЖЭСов, МЧС и т.д.

С одной стороны, они вроде бы не разделяют позицию руководства страны. А с другой – не думая, берут под козырек в ситуациях, где от человека требуется просто быть человеком. Они очень служивые люди.

«Если бы Тихановская вернулась в страну на следующий день после того, как ее вывезли, все было бы иначе»

– Я и в августе говорил, что протест упустил свой шанс, когда 16 августа на улицы городов вышли сотни тысяч белорусов, и придерживаюсь такого мнения и сейчас.

Мне кажется, если бы Тихановская вернулась в страну на следующий день после того, как ее вывезли, все было бы иначе. Не знаю, чем бы все закончилось, но уверен, что поднялась бы вся страна.

А так дали фору власти, силовикам и пропаганде, и теперь мы имеем гражданскую войну в скрытой форме.

В то же время винить Тихановскую, конечно, я не могу. Когда тебе, условно говоря, приставляют пистолет к голове и говорят, что тебя и мужа не будет, а дети останутся сиротами, то какой живой человек не отреагирует на это? Нужно быть Николаем Статкевичем, чтобы такого не бояться.

«Если не выходить на улицу – это будет проигрыш»

– Рационально ли людям выходить на уличные акции каждое воскресенье, когда задерживают сотни человек? А какие варианты? Если не выходить – это будет проигрыш. Давление снаружи должно поддерживаться и сопротивлением внутри Беларуси.

Как только оно исчезнет, тогда мы станем еще одной Венесуэлой. В прямом и переносном смысле. Все ресурсы и деньги будут уходить на силовиков.

Я не кукловод, который руководит из Польши, но мое мнение: в той или иной форме нужно дальше продолжать протест.

Каждый решает сам в какой: кто-то вешает флаг на окно, кто-то берет бело-красно-белый зонт и идет гулять… Каждый должен действовать в меру своих сил и возможностей, не нужно требовать от людей невозможного.

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