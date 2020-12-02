Узурпатор оказался в геополитической ловушке 6 2.12.2020, 9:39

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архивное фото belsat.eu

На самом деле, протестующие в Беларуси уже победили.

В Беларуси уже более 130 дней продолжается противостояние властей и тех, кто протестует против правления Лукашенко. Корреспонденты «Голоса Америки» побеседовали с экспертами на тему ситуации в нашей стране и развития белорусской революции.

Лев Пономарев: «На самом деле протестующие уже победили»

Председатель российской общественной организации «За права человека» Лев Пономарев уверен, что ситуация для Лукашенко зашла в тупик.

Правозащитник выразил восхищение белорусскими гражданами, которые, несмотря ни на что, не хотят уступать. По его мнению, особенно важно, что белорусские протесты «строятся снизу»: «Огромное количество людей в республике проявляет удивительную твердость, отстаивая свои права. Это совершенно уникальная история, а усилия людей в любом случае не пройдут даром. Сейчас некоторые скептики говорят, что дальнейшее сопротивление бессмысленно… Это абсолютно неверные оценки. Сотни тысяч людей в Беларуси сказали свое твердое «Нет» режиму и фактически объединились идеологически, что рано или поздно приведет к положительным изменениям в стране».

Даже если Лукашенко сумеет продержаться еще какое-то время у власти, происходящее – поворотный пункт для развития страны, убежден Пономарев. Никакой диктаторский режим не может долго держаться на поддержке исключительно силовиков и чиновников, подчеркивает правозащитник.

«На самом деле протестующие уже победили, объединившись и показав характер, – убежден собеседник «Голоса Америки». – Прежде белорусов воспринимали как безропотную нацию. Сейчас – совершенно другая картина».

Кроме того, происходящее в Беларуси – реальный пример того, как нужно бороться за свои права, для других стран – в том числе для России, говорит Лев Пономарев.

Геннадий Гудков: «Сегодня международный фактор становится ключевым в борьбе с диктатурами»

Российский политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, считает, что Сергей Тихановский – «однозначно заложник». По его мнению, Тихановский должен стать одним из первых номеров в списках политзаключенных, которых Запад требует освободить.

Политик убежден: Запад должен четко сформулировать и выдвинуть требования к Лукашенко: «Нужно обнародовать списки людей, которые невинно томятся в тюрьмах. Нужны более масштабные персональные санкции против чиновников и ближайшего окружения Лукашенко. Они должны понять, что отныне ворота на Запад для них наглухо закрыты. Надо провести международные расследования происхождения их капиталов».

Сегодня международный фактор становится ключевым в борьбе с диктатурами, констатирует Геннадий Гудков.

Отсутствие диктатуры в России привело бы к ликвидации диктатуры в Беларуси, краху авторитарных режимов в Центральной Азии и решило бы многие актуальные проблем современности, убежден Гудков.

Арсений Сивицкий: «Лукашенко оказался в геополитической ловушке»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что Лукашенко удерживает в заключении Виктора Бабарико, Марию Колексникову и Сергея Тихановского, чтобы подчеркнуть, что он «сохраняет контроль над ситуацией».

«Выход на свободу этих людей приведет к тому, что уличный протест обзаведется лидерами. Кроме того, важно отметить, что освобождения политзаключенных требует не только Запад, но и Россия», – отметил белорусский эксперт в беседе с корреспондентом «Голоса Америки. И добавил, что требования к Лукашенко не ограничиваются только выходом на свободу Бабарико, Тихановского и членов их команд: необходимо также добиться гарантий безопасности Светланы Тихановской и Валерия Цепкало после их возвращения в Беларусь из вынужденной эмиграции. Следующим шагом, которого Кремль ждет от Александра Лукашенко, напоминает Сивицкий, должна стать организация общенационального диалога и объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

По мнению Сивицкого, об этом шла речь во время сочинской встречи Лукашенко с Владимиром Путиным в сентябре этого года. «Лукашенко… всячески пытается отсрочить выполнение взятых на себя обязательств и ищет различные формальные причины для того, чтобы удерживать своих политических противников под арестом на как можно больший срок», – отмечает эксперт.

«В результате Лукашенко оказался в геополитической ловушке, потому что и Запад, и Россия, по сути, требуют одного и того же», — считает эксперт.

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