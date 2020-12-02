Британия одобрила использование вакцины Pfizer от коронавируса 2.12.2020, 10:53

Кампания вакцинации может стартовать в ближайшие дни.

Британия дала разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, на своей территории, сообщается на сайте BioNTech, сообщает РБК.

Это первая страна, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для использования.

Кампания вакцинации может стартовать в ближайшие дни, в первую очередь в ней примут участие люди из групп риска, отмечает издание.

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