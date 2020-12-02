Евро в Беларуси подскочил до максимума за три месяца
- 2.12.2020, 11:24
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Белорусский рубль дешевеет к валютной корзине уже девятый раз подряд.
Евро уже седьмой день подряд дорожает к белорусскому рублю. Российский рубль поднимается до максимума за 2,5 месяца.
Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,46% до максимума за 78 дней. Белорусский рубль дешевеет к валютной корзине уже девятый раз подряд, сообщает select.by.
За последние 13 торгов значение корзины валют поднимается уже 12-й раз.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации Белорусской валютно-фондовой биржи по состоянию на 10:14:
Курс доллара снизился на 0,0032 BYN до 2,5873 BYN/USD.
За предыдущие шесть торгов американец подорожал на 0,0391 BYN и оказался на максимуме за 26 дней.
Курс евро рванул вверх сразу на 0,0215 BYN до 3,1215 BYN/EUR. Это максимальное значение за 90 дней.
Евровалюта выдала уверенную серию из семи укреплений подряд, за время которой его курс подскочил на 0,0931 BYN.
На рынке форекс евро подорожал к доллару выше уровня 1,20 USD/EUR — максимума за 2,5 года и уверенно движется к 1,21 USD/EUR.
Курс российского рубля подскочил на 0,0244 BYN до 3,4230 BYN/100 RUB.
Сотня российских рублей подорожала до максимума за 76 дней.