В Германии установлен коронавирусный антирекорд 1 2.12.2020, 12:17

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В стране наблюдается пик эпидемии.

Как стало известно сайту Charter97.org из данных Института Роберта Коха, в Германии за сутки от COVID-19 умерли 487 человек. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии в стране.

Также за последние сутки коронавирусом заразились 17 270 человек. Всего в стране зафиксировано 1,084 миллион заражений COVID-19.

Из данных Института следует, что с начала пандемии 17 123 человек с COVID-19 умерли, около 760 000 выздоровели.

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