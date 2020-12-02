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В Германии установлен коронавирусный антирекорд

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  • 2.12.2020, 12:17
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В Германии установлен коронавирусный антирекорд

В стране наблюдается пик эпидемии.

Как стало известно сайту Charter97.org из данных Института Роберта Коха, в Германии за сутки от COVID-19 умерли 487 человек. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии в стране.

Также за последние сутки коронавирусом заразились 17 270 человек. Всего в стране зафиксировано 1,084 миллион заражений COVID-19.

Из данных Института следует, что с начала пандемии 17 123 человек с COVID-19 умерли, около 760 000 выздоровели.

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