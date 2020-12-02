Белорусский госсектор копит токсичные долги и складские запасы 2.12.2020, 13:29

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Без реформ предприятия застывают в развитии.

Власти проанализировали основные показатели госсектора. Без реформ предприятия застывают в развитии, что в динамичном мире равносильно медленной смерти, пишут banki24.by.

Раз в квартал чиновники выпускают бюллетень о деятельности госсектора. На сегодня стала доступна информация за 9 месяцев 2020 года.

В статорганы отчитывались крупные и средние организации. Таковых на конец сентября набралось 3 191 единица.

Для сравнения: регулярную отчетность по финансам и состоянию расчетов за тот же период сдали всего 6 752 предприятия. Получается, что госсектор в Беларуси охватывает около 47,3% крупных и средних компаний.

Списочное количество работников в госсекторе в среднем за 9 месяцев составило 1,244 млн человек. При этом за тот же отрезок времени в целом на крупных и средних предприятиях были заняты 2,906 млн человек списочного состава.

Иными словами, доля госсектора в занятости составила 42,8%. Для госсектора характерна меньшая зарплата, чем в среднем по стране. За 9 месяцев начисленная зарплата по всей Беларуси составила 1 218 BYN, а отдельно по госсектору — 1 149 BYN. На складах предприятий госсектора лежит основная часть запасов готовой продукции.

Если в целом на 1 октября складские запасы составляли 5,057 млрд BYN, то в госсекторе — 2,925 млрд BYN. У белорусского госсектора традиционно более слабые финансовые показатели. Например, в целом по экономике рентабельность продаж за 9 месяцев составила 7,7%, а по госсектору — 6,9%.

В 2020 году госсектор показал чистые убытки, а не прибыль. По итогам 9 месяцев убытки в госсекторе достигли 725,8 млн BYN. Если добавить частные предприятия, то общий результат станет плюсовым — 3,049 млрд BYN. Отсюда следует, что крупные и средние частники сгенерировали почти 3,8 млрд BYN чистой прибыли.

На госсектор приходится 54,2% выручки от реализации продукции, но одновременно казенные предприятия собирают большинство проблемных долгов. На 1 октября доля госсектора в просроченной дебиторке достигла 69,3%, в просроченной кредиторке — 67,2%, в токсичных кредитах и займах — 74,5%.

В деньгах «мусорные» долги госсектора составили 5,861 млрд BYN (просроченная дебиторка), 5,243 млрд BYN (просрочка по кредиторке) и 1,746 млрд BYN (просрочка по кредитам и займам).

Также за 9 месяцев госсектор получил лишь 72,9 млн USD прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Это менее 6% от суммы инвестиций в белорусскую экономику.

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