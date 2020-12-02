FT: Вакцины от COVID-19 дают надежду на восстановление мировой экономики 1 2.12.2020, 14:16

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Однако этот процесс будет неравномерным.

Новости о высокой эффективности вакцин против COVID-19 дают проблески надежды на восстановление мировой экономики, считают в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако, экономическое восстановление после пандемии имеет много потенциальных подводных камней, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

Обнародовав свои последние прогнозы касательно мировой экономики, Организация экономического сотрудничества и развития, базирующаяся в Париже, прогнозирует улучшение состояния глобальной экономики в 2021 году, однако, мировая экономика может не восстановиться полностью даже к концу следующего года.

"Мы все еще находимся в середине худшего кризиса, но теперь есть надежда. Проблема заключается в том, как быстро и с как можно меньшим вредом выйти из кризисной ситуации", - сказала главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

В ближайшие месяцы для стран будет важнейшей задачей ускорить доставку вакцин и наладить эффективные системы тестирования и отслеживания контактов, чтобы как можно скорее снять карантин, с целью налаживания работы экономической сферы. Страны, которые выполнят эту задачу быстро и успешно, вероятно, получат лучшие экономические показатели.

Прогнозы показывают, что экономика Китая к концу следующего года, как ожидается, вырастет почти на десять процентов по сравнению с концом 2019 года, благодаря успешной медико-экономической реакции на пандемию, причем Южная Корея и Индонезия также имеют высокие шансы на успешное экономическое восстановление.

Экономические показатели по обе стороны Атлантики значительно отстают от этих азиатских стран, но, как ожидается, США возобновят потерянный объем производства к концу следующего года, несмотря на большое количество случаев коронавируса в стране.

По прогнозам ОЭСР, Европа будет «работать хуже»: из крупных экономик континента только Германия приблизится к восстановлению своего «допандемического экономического масштаба» - ожидается, что экономика страны будет на 1,7 процента меньше в последнем квартале 2021 года, чем во время эквивалентного периода 2019 года.

Страны, которые вводили наиболее долговременные локдауны, получат худшие результаты, включая Великобританию, где, по прогнозам ОЭСР ожидается, что в конце следующего года объемы производства будут на шесть процентов ниже, чем было до начала пандемии, и Аргентина, которая потеряет почти восемь процентов общего объема производства.

Даже если глобальное восстановление начнет действовать, мировая экономика все равно будет на пять процентов меньше на конец 2021 года, чем прогнозировала ОЭСР год назад - четкий показатель роста, потерянный в результате пандемии. Также прогнозируется и боле низкий уровень жизни, высокий уровень безработицы и неравенства, вследствие того, что больше всего пострадали экономические перспективы бедных и молодежи.

ОЭСР заявила, что правительства должны продолжать поддерживать свое население, где это возможно, свободной фискальной политикой и не слишком активно прибегать к уменьшению бюджетного дефицита, пока расходы не будут "экономически выгодными".

Там, где государственные расходы используются эффективно, высокий уровень государственного долга не должен вызывать тревоги, поскольку расходы на обслуживание долга являются низкими, отмечает ОЭСР.

Организация также считает, что одной из важных сфер, где следует сосредотачивать расходы, является преодоление «цифровых разногласий» внутри и между странами. Пандемия показала неспособность образовательных систем во многих странах работать дистанционно с помощью видеосвязи.

Другим приоритетом должна стать помощь тем, кто потерял работу. Нидерланды и скандинавские страны являются примерами успеха в этих сферах.

ОЭСР также указала на отсутствие глобального экономического сотрудничества. Необходимо организовать широкое и быстрое производство и распространение эффективных вакцин для всех стран, чтобы помочь мировой экономике выйти из пандемии, резюмирует издание.

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