Россия может потерять более 20% урожая озимой пшеницы 2 2.12.2020, 14:32

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В отдельных федеральных округах потери доходят до 40% посевов.

В России поставлен абсолютный антирекорд по доле посевов озимой пшеницы, которые находятся в плохом состоянии или вовсе не взошли. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

По данным Росгидромета, плохое состояние озимых зафиксировано на 4,28 млн га, что составляет 22% от площади сева, причем на 2,42 млн га озимые вообще не взошли.

«Это абсолютный антирекорд», - констатирует Петриченко: в течение последних 18 лет этот показатель, как правило, держался ниже 10% и лишь трижды превышал эту планку - в 2014 году (15,6%), в 2015-м (11,1%) и 2005-м (12%).

В Северо-Кавказском федеральном округе в плохом и невзошедшем состоянии находится 40% посевов, в Южном округе их доля составляет 36%, в Центральном - 17%.

«Плохо также и то, что в хорошем состоянии всего 51% озимых посевов в стране. Это весьма низкий показатель. На аналогичную дату прошлого года в хорошем состоянии было 78% озимых, а два года назад под урожай 2019 года - 66%», - рассказывает Петриченко.

«Нынешние данные очень серьезны, хотя это не значит, что все пропало», - заверяет эксперт. Тем не менее, это «серьезная негативная картина для перспектив урожая 2021 года», который существенно просядет.

Результатом может стать дальнейший рост цен на зерно, уже взлетевших до исторических максимумов на фоне девальвации рубля.

С середины августа по середину ноября пшеница в России подорожала на 20%, достигая 14,5 тысяч рублей за третий класс и 14,47 тысячи за четвертый.

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