Мечислав Гриб: Окружение Лукашенко сливают те, кто их прослушивает 2.12.2020, 15:01

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Мечислав Гриб

Это могут быть даже рядовые сотрудники спецслужб.

В сети появился очередной телефонный разговор, где звучат голоса, очень похожие на голоса представителей окружения Александра Лукашенко – пресс-секретаря Натальи Эйсмонт и помощника узурпатора Николая Латышенка.

Из аудиозаписи следует, что женщина, ведущая разговор, могла заразиться коронавирусом . Причем на совещании у руководителя страны, где присутствовал уже больной «Игорь Петрович» – такие же имя и фамилия у главы администрации Лукашенко Игоря Сергеенко.

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Мечислав Гриб в комментарии udf.by отметил, что склоняется к мысли, что публикуемые в сети аудиозаписи телефонных разговоров – подлинные.

«Без экспертизы я, конечно, ничего утверждать не могу, но из всей поступающей информации делаю вывод, что скорее всего эти записи подлинные. Кто перехватывает телефонные разговоры? Те, кто имеет возможность заниматься подобным сбором информации – то есть спецслужбы. Возможно, за сливами стоит не руководство спецслужбы, а рядовые сотрудники», – сказал Гриб.

Содержание последнего опубликованного разговора его и удивило, и не удивило одновременно.

«Лукашенко не бережет ни своих граждан, ни окружение, ни далеких, ни близких. Он одержим властью, власть для него все, а люди, пусть даже из ближнего окружения, не являются для Лукашенко ценностью. Он будет гнуть свою линию по коронавирусу, несмотря ни на что», – отметил Гриб.

Скажется ли на отношении подчиненных к Лукашенко его требование не соблюдать меры предосторожности?

«Как я понимаю, особого доверия не было и быть не могло. Они держатся во власти, т.к. все повязаны нарушениями законов. Но эти люди сами виноваты, если готовы пренебрегать мерами предосторожности во время эпидемии и жертвовать собой. Они сами виноваты, если идут на совещания без масок, а там не соблюдают социальную дистанцию. Лукашенко относится к ним так, как они позволяют ему относится к себе», – считает Гриб.

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