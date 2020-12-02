Высокопоставленные европейские политики: Моральный долг ЕС — поддержать белорусов 1 2.12.2020, 15:24

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Народ Беларуси получит возможность строить свободную страну.

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что сейчас обсуждается, как собрать доказательства нарушений закона в Беларуси и привлечь виновных к ответственности. При этом Германия усиливает поддержку для белорусского гражданского общества и на двухсторонней основе, и через Европейский союз, сообщает tut.by.

— Мы не можем смириться с тем, что Лукашенко ударами дубинок продолжает сметать гражданское общество, — заявил Маас, призвав власти Беларуси обеспечить скорейшее возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил:

— XXI век принес больше хаоса, чем спокойствия, и Беларусь — не исключение. Политический кризис в стране начался после того как Александр Лукашенко объявил о победе в выборах с 80 процентами голосов и получении права на шестой президентский срок. Это вызвало большое недовольство со стороны общества, — сказал министр.

Недовольство возникло во всех слоях населения, люди решили отстоять свое основополагающее право — право на свободные и честные выборы.

— Мы видим их решимость, готовность заплатить самую высокую цену — принести в жертву собственную жизнь, — заявил Збигнев Рау, вспомнив, в частности, Романа Бондаренко, погибшего, «потому что мечтал о свободной демократической Беларуси».

— Что это значит для нас, представителей ЕС? Свободный мир не может принять результаты несправедливых выборов, оставаться безучастным, когда жестоко обращаются с собственными гражданами. Мы можем поддержать белорусское общество в борьбе за свободы и права, — подчеркнул министр.

Рау отметил, что моральный долг ЕС — поддержать белорусов, но «есть одна оговорка».

— Только белорусам решить, какое будущее они хотят построить. Вмешательство третьих сторон неприемлемо и недопустимо. Мирный переход к современному демократическому государству возможет только в рамках согласованного процесса и при участии представителей оппозиции.

При этом необходимо, чтобы в этом процессе участвовали все, в том числе те, кто находится в изгнании, в Литве, Польше.

— Призываем Лукашенко начать всеохватывающий национальный диалог, — отметил министр.

— Народ Беларуси должен получить возможность сделать свой выбор, решить, с кем и как они хотят строить новую страну, — уверен Рау.

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