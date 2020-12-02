Италия начнет вакцинацию от коронавируса в начале 2021 года 2 2.12.2020, 15:47

1,906

Фото: Getty Images

Программа вакцинации будет бесплатной.

Об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

По словам Сперанцы, закупка вакцины осуществляется централизованно и будет бесплатной для всех итальянцев. "Вероятно, что для каждой вакцинации потребуется две дозы, у Италии будет 202 миллиона доз от различных компаний. Первые дозы могут начать поступать с января", - сказал он.

Министр отметил, что на сегодняшний день Агентство ЕС по медицинским препаратам указало две даты: 29 декабря для вакцины Pfizer и 12 января для вакцины Moderna. "Мы получим 8 миллионов доз от Pfizer и 1 млн 346 тысяч доз от Moderna", - добавил он.

По словам министра, ядро кампании вакцинации ожидается между весной и летом следующего года.

В первую очередь планируют вакцинировать медицинских и социальных работников, жителей и персонал домов престарелых, чтобы охватить людей с более высокими факторами риска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».