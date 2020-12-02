Ученые придумали, как сделать обычный хлеб настоящим суперпродуктом 5 2.12.2020, 15:57

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Секрет заключается в добавке одного фермента.

Особый тип хлеба способен на некоторое время улучшить работу сосудистой системы. Эффект был сравним с употреблением черники. Соответствующие результаты получили сотрудники Университета Рединга и Сельскохозяйственного научно-исследовательского института Rothamsted Research. Секрет заключается в добавке в хлеб. Это фермент, обычно используемый в производстве напитков, который повысил уровень содержания феруловой кислоты более чем в пять раз, пишет healthinfo.ua.

Феруловая кислота улучшает кровообращение. Похожие соединения можно найти в какао, зеленом чае и красном вине. По словам ученых, это довольно специфичные продукты, присутствующие в рационе не всех людей. Поэтому возможность улучшить состав обычных продуктов вроде хлеба выглядит весьма обнадеживающей.

Для участия в клиническом испытании были отобраны девятнадцать здоровых молодых людей, которых случайным образом распределили по группам. Одна группа получала обогащенный ферментом хлеб. Именно участники из этой группы имели более высокий уровень феруловой кислоты в теле и значительное кратковременное усиление кровообращения.

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