Как «ребята в погонах, но без головы» разрушают белорусскую промышленность 16 2.12.2020, 16:08

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Под угрозой — МАЗ и МЗКТ

Возможно, самый яркий перформанс по делигитимизации Лукашенко случился на МЗКТ. Конечно, вы помните, как экс-президент по привычке заглянул на завод, а там его ждал сюрприз:

- Уходи! Уходи!

Лукашенко не нашел ничего лучше, чем сказать «Спасибо». «Уходи» звучало несколько раз. Отдельные выкрики в толпе были и покрепче, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

После тех волнений на МЗКТ появился новый замдиректора Ветеневич. Конечно, из КГБ. До этого он работал начальником Молодечненского межрайонного отдела управления КГБ по Минску и Минской области.

Этот деятель устроил демонстративно-показательные чистки. Было уволено порядка 250 человек, в том числе целые бюро по обслуживанию станков с ЧПУ. Теперь настройка дорогостоящего оборудования - хлопотное дельце. А малейшая внештатная ситуация приведет к остановке производства.

Также уволены специалисты по продвижению и позиционированию техники. Кто будет заниматься продажами на перспективу - непонятно. Но это сейчас, кажется, никого и не волнует. Им бы день простоять да ночь продержаться.

Не очень далеко ушел еще один «флагман» - МАЗ. По аналогичным мотивам уволены специалисты по установке кондиционеров на технику. Заменить уникальных специалистов очень сложно. Ребята в погонах, но без головы продолжают своими руками уничтожать белорусскую промышленность и экономику.

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