Бесплатно и без принуждения: премьер Польши рассказал о предстоящей вакцинации 2.12.2020, 18:17

2,327

Первоначально вакцинировать хотят четыре группы граждан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, как будет происходить вакцинация от COVID-19, пишет onet.pl.

Вакцинация в Польше будет бесплатной и добровольной. Ожидается, что прививки начнут делать с февраля.

Первоначально вакцинировать хотят четыре группы граждан: медицинских работников, жителей домов престарелых, силовиков и армию, а также пожилых людей, старших за определенный возрастной порог.

"Процесс вакцинации будет организован просто: онлайн-регистрация для желающих. Остальные могут воспользоваться традиционными способами. Затем направляют в пункт вакцинации, первая доза вакцины и вторая через 21 день", - рассказал он.

По его словам, в Польше есть заказы на 45 млн доз вакцины против COVID-19, но правительство готово заключать новые контракты. Стоимость закупки вакцин составляет от 5 до 10 млрд злотых.

"Это высокая стоимость, но мы можем себе это позволить. Мы внесли соответствующие изменения в бюджет, чтобы сделать прививку немедленно", - сказал он.

Моравецкий также призвал к борьбе с фейковых новостями о вакцинации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».