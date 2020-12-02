Над Эйсмонт сгущаются тучи 34 Федор Яцкевич

2.12.2020, 19:10

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Таракан сильно подставил подчиненных, а те в ответ подставили его.

Сомнений в подлинности сливаемых в сеть разговоров, где звучат голоса, похожие на голоса представителей ближайшего окружения Лукашенко, все меньше. Власти никак не комментируют возможную прослушку, но пытаются перебить скандальную информацию другими «сенсационными» вбросами.

Какие же выводы напрашиваются по поводу появления последней аудиозаписи?

Лукашенко стал причиной очага коронавируса в верхушке власти

Всю весну Таракан демонстративно игнорировал меры предосторожности и, по сути, дал команду игнорировать их и другим высокопоставленным чиновникам. На совещаниях все сидели без масок или хотя бы соблюдения дистанции в полтора метра.

Лукашенко расплата настигла накануне президентских выборов: при послании народу и парламенту было видно, как трудно ему дается выступление у микрофона. Позже он признался, что и его семья «прошла через это».

Однако переболев, Лукашенко не стал заботиться о ближайшем окружении, введя строгие меры предосторожности. Наталья Кочанова, которую редко видели после президентских выборов, в ноябре призналась при посещении Новополоцка:

– Я переболела этой болезнью. И у меня дома переболели. Я знаю, как она протекает.

Вероятно, следующей жертвой коронавируса мог стать глава администрации Таракана Игорь Сергеенко. Даже если считать свежую аудиозапись фейком, то не уйти от других фактов. Как обратило внимание Еврорадио, в ленте правительственного агентства БелТА за последние полтора месяца есть лишь два упоминания о Сергеенко – чиновник куда-то «исчез».

Ну и теперь нельзя исключать, что вирус подхватила Наталья Эйсмонт.

В общем, можно констатировать, что Лукашенко стал причиной очага коронавируса в верхушке власти – и неважно, он ли заразил других или это его бравада помешала приближенным защититься от вируса.

Приближенные боятся и не любят Лукашенко

То, что подчиненные боятся и слово лишнее сказать шефу, было видно и раньше. И теперь факт того, что кто-то, несмотря на болезнь, все же приходит на совещание, а коллеги не отсаживаются от него подальше – говорит сам за себя.

Понятно, что при угрозе не только своему здоровью, но и здоровью близких, чиновники в большинстве своем испытывать чувства любви к Лукашенко не могут.

В последние месяцы со вспышкой коронавируса в своем окружении они в полной мере почувствовали на себе то, что еще почувствовало весной общество – наплевательское отношение со стороны руководителя страны, не готового признать ошибочность своего подхода.

Отдельное впечатляет возможное использование «Натальи Николаевны» в качестве живого щита: раз она привилась российской вакциной, то пусть станет буфером.

Лукашенко слабо защищает приближенных

В подчинении у правителя широкие возможности и Служба безопасности президента. Но если свежая аудиозапись подлинная, то выходит, что его помощник и пресс-секретарь вынуждены общаться по незащищенному каналу связи.

До этого протестующие дошли до дома Лидии Ермошиной в Дроздах, а на особняке Николая Баскова оставили красноречивую надпись.

Приближенным, которые пожертвовали своей репутацией, а возможно и будущим, должно быть обидно.

Эйсмонт грозит отставка

Над пресс-секретарем сгущаются тучи. В прессе ее уже давно называют одной из создательниц «теплой ванны» для Лукашенко, из-за которой он потерял связь с реальностью и таким образом оказался на грани свержения.

И вот теперь некая «Наталья Николаевна» в слитых аудиозаписях рассказывает скандальные подробности, которые наносят сильнейший удар по имиджу шефа. Причем в последнем опубликованном разговоре она не может сдержать язык за зубами уже после того, как предыдущий слив появился в сети.

Похоже, шестилетнее пребывание Эйсмонт в должности пресс-секретаря Лукашенко скоро может подойти к концу.

Федор Яцкевич, «Солидарность»

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