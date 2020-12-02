Как правильно провести новогодние праздники во время пандемии 2.12.2020, 19:25

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Осторожность должна стать ключевым моментом праздничного периода.

Рождество и Новый год являются одними из самых любимых праздников. Именно рождественские праздники собирают вместе большие семьи, однако пандемия коронавируса может изрядно испортить праздничное настроение, пишет британская газета The Guardian (перевод - zn.ua).

Несмотря на то, что правительства многих стран вводят жесткие карантинные ограничения на праздничный период, основную ответственность за то, чтобы после праздников ситуация с пандемией коронавируса не дошла до катастрофических масштабов, несут сами люди.

Возникает много вопросов о том, как правильно провести праздничные дни на фоне пандемии. Однако очень трудно дать эмоционально обнадеживающий и утешительный ответ, который хочет услышать большинство, ведь так или иначе, коронавирус не отступает, и соблюдать меры предосторожности, которые позволят избежать резкого скачка количества случаев болезни, все равно придется.

Даже политики застряли в решении сложной дилеммы относительно того, как правильно «уговорить» людей отказаться от рискованных массовых празднований.

Правда заключается в том, что вирусу, который вызывает COVID-19, безразлично, Рождество это или новогодняя ночь. Коронавирус быстро распространяется в плохо проветриваемых помещениях, когда люди «неформально» собираются вместе. Дезинфекция поверхностей и сидение на расстоянии двух метров так просто не остановят передачу болезни. Лучше представить себе вирус, как сигаретный дым: если один человек в комнате курит, вы, вероятно, почувствуете запах дыма. То же самое и с коронавирусом: если один человек инфицирован, вы можете заразиться вирусными частицами, которые выделяются при дыхании и разговоре.

Однако, есть способы проявить осторожность. Для того, чтобы безопасно встретиться с близкими на праздники, стоит сначала проверить локальную ситуацию с коронавирусом, распространенность случаев заболевания COVID в том или ином районе, количество случаев на сто тысяч человек. Если случаев болезни меньше, то и риск распространения болезни также уменьшается. Однако, никогда не стоит недооценивать коронавирус, потенциальные риски заразиться всегда присутствуют.

Общение на свежем воздухе, прогулки и проведение времени с друзьями и семьей на открытом пространстве уменьшают риски распространения COVID-19, так же как и общение с семьей и друзьями виртуально или по телефону.

Если есть большое желание провести время с близкими членами семьи, особенно с уязвимыми или пожилыми людьми, единственным по-настоящему безопасным способом является изоляция на две недели перед тем, как увидеть их, чтобы убедиться, что вы не являетесь носителем вируса.

Несмотря на то, что сейчас почти все получили доступ к быстрым тестам на выявление коронавируса, такие тесты не являются достаточно информативными.

Если люди активно будут «путешествовать» страной во время праздничного периода, это может привести к резкому росту количества случаев болезни: вирус движется, когда движутся люди.

С каждым днем эффективные и безопасные вакцины против коронавируса становятся все ближе к населению, а лечение пациентов с COVID-19 совершенствуется, однако угроза вируса все еще не отступает.

Полагаться исключительно на медицинскую службу и правительство в борьбе с пандемией - это все равно, что оставить вратаря одного на футбольном поле. Каждый должен играть свою роль в сдерживании пандемии, даже если это может означать отказ от массовых социальных собраний и торжеств, резюмирует издание.

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