Сколько нужно оставаться на самоизоляции с COVID-19 Мюге Чевик

2.12.2020, 21:43

1,391

Отвечает вирусолог.

Недавно позвонил близкий друг (назовем его Джон), чтобы посоветоваться. Он проснулся с сильными мышечными болями и усталостью. Естественно, обеспокоенный тем, что это может быть COVID-19, он спросил, идти ли ему на работу, бежать сдавать тест, или оставаться дома. Поскольку у него не было других симптомов, таких как лихорадка, кашель или одышка, он не знал, что делать. Конечно, это может быть любая другая респираторная инфекция, например, грипп или простуда, но что, если это COVID-19? Каков риск передачи вируса другим?

Чтобы понять, когда люди с COVID-19 могут быть заразными, наша команда провела исследование, которое недавно было опубликовано в The Lancet Microbe.

Мы исследовали три аспекта: вирусную нагрузку (как количество вируса в организме изменяется на протяжении всей инфекции), выделение вируса (время, в течение которого распространяется вирусный генетический материал, что не обязательно означает, что человек заразен) и выделение живого вируса (лучший индикатор заразности человека, поскольку живой вирус выделяют и тестируют, чтобы увидеть, может ли он размножаться в лаборатории).

Мы обнаружили, что вирусная нагрузка достигла своего пика в горле и носу (что считается основным источником передачи) на очень ранней стадии заболевания, особенно с первого дня появления симптомов до пятого дня появления симптомов — даже у людей с легкими проявлениями болезни.

Также обнаружили, что генетический материал все еще может быть найден в мазках из зева или в образцах стула в течение нескольких недель. Но живых вирусов не было обнаружено ни в одном образце, взятом после девяти дней симптомов. Хотя у некоторых людей, особенно у людей с тяжелым заболеванием или с ослабленной иммунной системой (например, из-за химиотерапии), может наблюдаться более длительное выделение вируса, результаты показывают, что люди, инфицированные SARS-CoV-2, скорее всего, будут очень заразными за несколько дней до появления симптомов и в последующие пять дней.

Для сравнения, вирусная нагрузка SARS достигает пика через 10−14 дней, а для MERS — через 7−10 дней после появления симптомов (SARS и MERS являются заболеваниями, вызванными коронавирусами). Это объясняет, почему передача этих вирусов была эффективно снижена за счет немедленного обнаружения и изоляции людей, у которых были симптомы. Это также объясняет, почему COVID-19 так сложно сдерживать, поскольку он очень быстро распространяется на ранних этапах развития болезни.

Исследования по отслеживанию контактов и моделированию также показывают, что передача наиболее высока в первые пять дней после появления симптомов. Согласно недавнему исследованию, период наибольшей заразности длится примерно пять дней после появления симптомов. Исследование отслеживания контактов, проведенное на Тайване и в Великобритании, показало, что большинство контактов инфицировались, если контактировали с инфицированным человеком в течение пяти дней с момента появления у него симптомов.

К тому времени, когда большинство людей получат результат теста, у них уже может закончиться самый заразный период. Этот ранний пик вирусной нагрузки предполагает, что для предотвращения дальнейшей передачи человеку с COVID-19 необходимо самоизолироваться, как только начнутся симптомы, не дожидаясь результатов тестов.

Джон немедленно самоизолировался и позвонил всем, с кем контактировал в предыдущие несколько дней. На следующий день он проснулся с легкой температурой. Он не смог пройти тест сразу, но смог записаться на прием позже. Результаты были доступны к пятому дню появления его симптомов. У него положительный результат на COVID-19.

К счастью, Джону удалось самоизолироваться на протяжении всего своего наиболее заразного периода, и те, с кем он контактировал немедленно ушли на карантин.

Джону повезло в том, что он мог работать из дома и продолжать получать зарплату. Но, согласно опросу, проведенному в Великобритании, только каждый пятый человек может самоизолироваться. Этому препятствуют наличие дома ребенка на содержании, низкий доход, большие финансовые трудности во время пандемии и работа по специальности, отнесенной к категории жизненно важных, например, медсестры или учителя.

Что могут сделать правительства

Как диагноз поможет, если ваша жизненная ситуация не допускает изоляции, если у вас есть работа, которую нельзя выполнять из дома, и ваша работа не предусматривает отпуск по болезни? И как диагноз поможет, если ваша семья зависит от вашего дохода для удовлетворения основных потребностей или ваш доступ к медицинскому обслуживанию связан с вашей работой?

Это подчеркивает, почему мы должны сосредоточиться на поддержке людей с COVID-19 для самоизоляции на раннем этапе развития болезни. Вот четыре способа помочь людям самоизолироваться:

1. Компенсационные выплаты, чтобы снизить потребность в работе во время болезни (доля заработной платы, покрываемая пособием по болезни, составляет в Великобритании 29%).

2. Размещение (для неблагополучных общин), особенно тех, кто живет в переполненных домах и тех, кто живет с уязвимыми людьми, как это было успешно сделано в Вермонте, США.

3. Услуги по поддержке людей на самоизоляции, как это делается в Нью-Йорке и многих странах Юго-Восточной Азии.

4. Устранение препятствий для доступа к медицинской помощи и сокращение изоляционного периода — от пяти до семи дней после появления симптомов. Это может охватывать самый заразный период и даст людям больше возможностей соблюдать условия изоляции. В сентябре Франция снизила период изоляции для выявленных случаев до семи дней, а Германия рассматривает возможность его сокращения до пяти дней. Выгода от сокращения изоляции может более чем компенсировать любой риск для общества.

Приняв эти меры, мы сможем лучше справиться с пандемией.

Мюге Чевик, ученый-клиницист, лектор кафедры инфекционных болезней и медицинской вирусологии Сент-Эндрюсского университета, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».