Еврокомиссия представила стратегию борьбы с коронавирусом зимой 2.12.2020, 22:28

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иллюстрационное Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание COVID-19.

Европейская комиссия сегодня утвердила стратегию борьбы с пандемией коронавируса на территории Евросоюза зимой. Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание распространения COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Еврокомиссии.

Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение зимнего периода и в 2021 году, когда состоится выпуск безопасных и эффективных вакцин от COVID-19.

"Согласованный общеевропейский подход является ключевым для избежания повторной вспышки вируса из-за зимних праздников", - отметили в ЕК.

Основные направления стратегии Еврокомиссии:

физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов в зимний период, включая новогодние отпуски;

отслеживание контактов для разрыва цепей передачи коронавируса;

безопасность путешествий в течение новогодних каникул, которая требует согласованного подхода и подготовленной транспортной инфраструктуры;

разработка планов непрерывной поддержки учреждений здравоохранения для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования;

усталость населения от пандемии и его психическое здоровье;

поддержка членов ЕС в проведении вакцинации от коронавируса согласно их национальных планов

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