закрыть
3 декабря 2020, четверг, 0:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна

  • 2.12.2020, 22:54
  • 2,794
Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна

Протестующие в Армении требуют отставки нынешнего премьера.

Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра вместо Никола Пашиняна станет бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян.

Об этом РБК заявил член правления партии «Родина» Роберт Арутюнян.

Источники «Интерфакса» в оппозиционных кругах Армении также назвали эту фамилию.

«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», — сказал собеседник агентства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Леонид Невзлин
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип