Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна 2.12.2020, 22:54

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Протестующие в Армении требуют отставки нынешнего премьера.

Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра вместо Никола Пашиняна станет бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян.

Об этом РБК заявил член правления партии «Родина» Роберт Арутюнян.

Источники «Интерфакса» в оппозиционных кругах Армении также назвали эту фамилию.

«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», — сказал собеседник агентства.

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