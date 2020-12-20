«Белавиа» обновила правила въезда в Беларусь 20.12.2020, 8:04

15,940

Новые правила начнут действовать с 21 декабря 2020 года.

Власти Беларуси обновили требования к путешественникам по въезду в страну и транзиту через ее территорию, сообщила государственная авиакомпания «Белавиа».

Новые правила начнут действовать с 21 декабря 2020 года и распространяются на всех пассажиров.

Граждане Беларуси при возвращении из стран красной зоны должны будут отправиться на самоизоляцию на 10 дней. Если они прибывают из зеленой зоны, то требований по карантину нет.

Прибывающие из красной зоны иностранцы должны пройти 10-дневную самоизоляцию и предоставить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, а из зеленой зоны — только показать справку о ПЦР-тесте. Данные требования касаются взрослых и детей от 6 лет.

Анализ методом ПЦР необходимо сделать перед отправкой в Беларусь не более чем за 3 суток до пересечения границы. В документе должны быть указаны фамилия, имя и отчество, дата проведения анализа и его результат на английском, русском или белорусском языках.

Если документ о прохождении ПЦР-теста оформлен на другом языке, пограничная служба примет его во внимание только, если в нем имя, фамилия и результат теста написаны на латинице.

Если пассажир следует через Беларусь транзитом, он должен предоставить документальное подтверждение о том, что время транзита не превышает 24-часов. При этом не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».