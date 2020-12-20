В Великобритании стремительно распространяется новый штамм коронавируса 20.12.2020, 8:02

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Правительство объявило о жестком локдауне.

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 стремительно распространяется по стране. Об этом в субботу, 19 декабря, заявил главный врач Англии Крис Уитти. По его словам, эта мутация вируса может иметь скорость распространения выше, чем уже известный штамм, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечение.

Уитти указал в своем заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, что Всемирной организации здравоохранении уже сообщили о ситуации, сообщает dw.com.

Позднее в тот же день информацию, изложенную главным врачом Англии, подтвердил, выступая перед журналистами, британский премьер-министр Борис Джонсон. "Мы все еще не знаем многого, - заявил он. - Однако нет сведений о том, что новый вариант вызывает более тяжелое протекание болезни".

Джонсон объявил о жестком локдауне

Впервые власти Великобритании объявили об обнаружении нового варианта коронавируса 14 декабря. По информации Лондона, больше всего зараженных им пациентов зарегистрировано на юго-востоке Англии.

В связи с быстрым распространением нового штамма, получившего наименование VUI2020/12/01, британское правительство значительно ужесточило меры по борьбе с коронавирусом начиная с воскресенья, 20 декабря. "Если вирус изменит свой способ атаки, мы должны изменить наш способ обороны", - заявил Джонсон.

Глава правительства сообщил, что в столичном регионе и на большинстве территорий юго-востока Англии будет введен новый, 4-й, уровень ограничений. По словам Джонсона, в основе этого уровня лежит запрет на встречи с другими семьями на Рождество. Будут вновь закрыты непродовольственные магазины, спортзалы, парикмахерские, косметические студии, тату-салоны. Вводится запрет на въезд и выезд из зоны с четвертым уровнем ограничений, где проживает около трети населения Англии. Новые меры будут действовать как минимум две недели.

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