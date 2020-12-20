Дедушка готовится в теплые края 4 20.12.2020, 9:56

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Фото: Getty Images

Занавес.

В вопросах внутренней политики России, которые для Путина всегда были достаточно второстепенными, сразу трудно разглядеть какие-то сенсации или судьбоносные тезисы. Хотя людей волнует, что же будет с их страной, экономикой, пандемией, образованием для Путина их заботы кажутся какими-то мелкими, игрушечными, не настоящими, и он в целом проблем в России серьезных не видит, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Вот посмотрите, ВВП страны упал, но не так сильно, как в отдельных странах Европы. Или падение зарплат, безработица и бедность в РФ растет, но ситуация все равно лучше, чем была в 2000 году. Как известно любые экономические сравнения выступают манипуляциями, чтобы скрыть глубину проблемы, ведь все зависит с чем сравнивать. Падение экономики РФ в 2020 году Путина вообще мог бы обратить в «успехи», если сравнивать с 1991 годом, а если с 1919 или 1943 годами, то и подавно. А если с Зимбабве провести параллели, то все вообще четко. Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью.

Хотя народ ропщет из-за удушливого скачка внутренних цен на продукты питания, которые «удивляют», несмотря на рекордные урожаи в отдельных регионах, Путин спокоен. Что вы пристали со своими хлебом, сахаром, маслом, глядите на цены в мире, и делайте выводы, конъюнктура такая, и вообще на Западе готовы платить за эти продукты дороже, не то, что тут местные нищеброды. Дошло до абсурда: Путин признал огромную ошибку премьера Мишустина в субсидировании экспорта, но с кем не бывает, ведь он все равно хороший. Тем более олигархи набили карманы за счет россиян, все путем.

Вот посмотрите: Россия первой в мире изобрела вакцину от COVID-19, но «железа» для ее производства нет, и хотя она хорошая, Путин ставить ее себе не будет, возраст не позволяет.

В тоже время, именно тема возраста Путина не на шутку заботит не только народ, но и его окружение. За кулисами идет борьба, и уже многие интересуются не засиделся ли «обнуленец»? Во благо ли страны его следующие сроки. И тут Путин говорит, что поправки в Конституцию внесены вовремя, формальное разрешение на «царствование» получено. Но будет ли он пользоваться плодами данной спецоперации, он еще не решил.

Своими тезисами о том, что блеклое и никакое правительство тихушника Мишустина нужно для стратегических целей, он возмущает лидеров силового блока, у которых в рамках трансфера власти растут президентские амбиции. Они понимают, что Путин уже думает о своей безбедной пенсии, где-то в теплых краях. Об этом говорит рост накоплений ФНБ, который, не смотря на кризис, не вливает деньги в экономику.

При этом ФНБ тесно сотрудничает с рядом крупных арабских суверенных фондов на очень льготных условиях. Уж не значит ли это, что Путин готовится вывести эти деньги куда-то в «теплые края», чтобы потом самому сбежать туда и безбедно с местными шейхами и со своим гаремом встретить старость. Может именно для этих целей организовано вторжение в Сирию и Ливию, чтобы выторговать у арабов более благоприятные условия, или просто доказать серьезной своих намерений о будущем переезде.

Пока же Путин сам играет роль доброго старика, и вот даже детям к Новому году подкинул по 5 тысяч рублей. Не свои же кровные, а на казенные деньги не жалко попиариться. Занавес.

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