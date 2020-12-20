В США обнаружили новый симптом коронавируса 20.12.2020, 10:59

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ФОто: AFP

Он наблюдался у больных с COVID-19 в Нью-Йорке.

Врачи в США обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса, который наблюдался у нескольких больных с COVID-19 в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал BGR (перевод — lenta.ru).

Как отмечает портал, за два месяца медики в Нью-Йорке зафиксировали три случая, когда у зараженных коронавирусом пациентов возникал такой симптом, как кератит — воспаление роговицы. В дальнейшем инфекция у всех троих распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит.

В результате один из этих пациентов скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом, второй потерял зрение, а третьему пришлось удалить один глаз.

По словам специалистов, переход кератита в эндофтальмит встречается во врачебной практике довольно редко, и большинству людей не стоит сильно беспокоиться на этот счет. Однако выявление трех подобных случаев за столь короткий срок говорит о необходимости дальнейших исследований, посвященных влиянию коронавируса на глазные инфекции.

Ранее в декабре группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса. Так, по данным исследователей, более чем у половины пациентов с COVID-19 наблюдалась миалгия.

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