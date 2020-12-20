Зеленский: Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате 3 20.12.2020, 11:49

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Украины предложил пригласить США на переговоры по Донбассу.

США могли бы существенно усилить своим участием переговоры в рамках Нормандского формата по Донбассу и Крымской платформе относительно оккупированного Крыма, пишет «Новое время».

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.

«Ситуация страшная, поэтому я говорю справедливо — Донбасс без Украины умирает. Поэтому я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало. А что делать потом? Нам нужна реинтеграция Донбасса», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для реинтеграции Донбасса нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги.

«Мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки», — сказал глава государства.

Он добавил, что США сейчас является гарантом безопасности в мире, серьезным стратегическим игроком, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса.

Президент подчеркнул, что «однозначно не обойтись» без США и в вопросе Крыма, и напомнил, что Крым и его деоккупация не находятся на повестке дня Нормандского формата и Минских соглашений.

«Сейчас мы создаем Крымскую платформу и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении», — отметил Зеленский.

Он добавил, что шесть лет вопрос оккупации Крыма «был в воздухе», Европа и США «опционально» делали все возможное, но шаги по деоккупации, по его словам, должен делать соответствующий союз государств, союз лидеров, в котором будет определена карта всех шагов с деоккупации Крымского полуострова.

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