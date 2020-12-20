В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн) 20.12.2020, 12:10

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Архивное фото «Белсат»

Минск и другие города вышли на улицы с самого утра.

Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш.

Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресного Марша.

13:04 Минчане призывают соседей смотреть в окно, а не в телевизор.

13:03 На воскресную акцию вышли жители столичного микрорайона Новинки.

13:02 Массовое шествие проходит и на улице Новгородской в столице.

На видео попала колонна людей во дворе на улице Новгородской в Минске. pic.twitter.com/KldB8ZOIiq — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020

12:53 Огромная колонна людей идет по Серебрянке!

Минск. Так выглядит колонна людей в Серебрянке. pic.twitter.com/R1gtGspbcb — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020

12:49 Минский Юго-запад сегодня тоже гуляет!

12:47 Свободные жители Масюковщины идут по своему району.

12:39 Партизаны Лебяжьего приветствуют всех, кто выходит на Марш.

12:26 В Прилуках люди развернули на марше огромный бело-красно-белый флаг.

В Прилуках люди также вышли прогуляться маршем по дворам pic.twitter.com/ZiaVYQFKhY — Onliner (@OnlinerBY) December 20, 2020

12:16 Жители Мозыря вышли к зданию городского суда.

12:15 Еще одно видео смелой акции в Сухарево.

12:14 Люди с национальными флагами стали в цепь солидарности в Новополоцке.

Жыхары Наваполацку ўжо сталі ў ланцуг салідарнасці.



Крыніца: падпісанты @Belsat_TV pic.twitter.com/fXWQNHAeem — Белсат TV (@Belsat_TV) December 20, 2020

12:13 На акцию протеста вышли и в Щомыслице.

12:12 Колонна людей идет маршем в агрогородке Прилуки. Люди скандируют «Прилуки без Луки!».

Колонна людей идет в агрогородке Прилуки. pic.twitter.com/1jBczPmHLr — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020

12:11 Минчане встали в цепь солидарности в районе метро «Спортивная».

11:52 Минский район Тиволи вышел на Марш. Люди идут по улице Матусевича, скандируя: «Я выхожу, а ты?».

Во многих районах Минска с самого утра формируются протестные колонны. На видео микрорайон Кунцевщина. pic.twitter.com/ScbpjM1lct — charter97.org (@charter_97) December 20, 2020

11:05 Жители Заславля и Орши поддержали протесты в Минске.

10:45 С самого утра во многих районах Минска формируются мощные протестные колонны.

10:27 Жители столичного района Каменная Горка встали в цепь солидарности.

9:33 Сухарево с самого утра вышло на марш протеста. Жители района идут по Минску огромной колонной.

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