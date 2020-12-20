В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)
- 20.12.2020, 12:10
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Минск и другие города вышли на улицы с самого утра.
Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш.
Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресного Марша.
13:04 Минчане призывают соседей смотреть в окно, а не в телевизор.
13:03 На воскресную акцию вышли жители столичного микрорайона Новинки.
13:02 Массовое шествие проходит и на улице Новгородской в столице.
На видео попала колонна людей во дворе на улице Новгородской в Минске. pic.twitter.com/KldB8ZOIiq— TUT.BY (@tutby) December 20, 2020
12:53 Огромная колонна людей идет по Серебрянке!
Минск. Так выглядит колонна людей в Серебрянке. pic.twitter.com/R1gtGspbcb— TUT.BY (@tutby) December 20, 2020
12:49 Минский Юго-запад сегодня тоже гуляет!
12:47 Свободные жители Масюковщины идут по своему району.
12:39 Партизаны Лебяжьего приветствуют всех, кто выходит на Марш.
12:26 В Прилуках люди развернули на марше огромный бело-красно-белый флаг.
В Прилуках люди также вышли прогуляться маршем по дворам pic.twitter.com/ZiaVYQFKhY— Onliner (@OnlinerBY) December 20, 2020
12:16 Жители Мозыря вышли к зданию городского суда.
12:15 Еще одно видео смелой акции в Сухарево.
12:14 Люди с национальными флагами стали в цепь солидарности в Новополоцке.
Жыхары Наваполацку ўжо сталі ў ланцуг салідарнасці.— Белсат TV (@Belsat_TV) December 20, 2020
Крыніца: падпісанты @Belsat_TV pic.twitter.com/fXWQNHAeem
12:13 На акцию протеста вышли и в Щомыслице.
12:12 Колонна людей идет маршем в агрогородке Прилуки. Люди скандируют «Прилуки без Луки!».
Колонна людей идет в агрогородке Прилуки. pic.twitter.com/1jBczPmHLr— TUT.BY (@tutby) December 20, 2020
12:11 Минчане встали в цепь солидарности в районе метро «Спортивная».
11:52 Минский район Тиволи вышел на Марш. Люди идут по улице Матусевича, скандируя: «Я выхожу, а ты?».
Во многих районах Минска с самого утра формируются протестные колонны. На видео микрорайон Кунцевщина. pic.twitter.com/ScbpjM1lct— charter97.org (@charter_97) December 20, 2020
11:05 Жители Заславля и Орши поддержали протесты в Минске.
10:45 С самого утра во многих районах Минска формируются мощные протестные колонны.
10:27 Жители столичного района Каменная Горка встали в цепь солидарности.
9:33 Сухарево с самого утра вышло на марш протеста. Жители района идут по Минску огромной колонной.