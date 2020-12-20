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Новополоцк присоединился к воскресным протестам

  • 20.12.2020, 12:22
  • 1,152
Новополоцк присоединился к воскресным протестам

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», жители Новополоцка также вышли на протест. Люди выстроились в цепь солидарности с бело-красно-белыми флагами.

Следить за воскресным протестом в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

Следить за воскресным протестом в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

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