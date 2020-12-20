Новополоцк присоединился к воскресным протестам
- 20.12.2020, 12:22
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Видеофакт.
Как сообщает Telegram-канал «Баста!», жители Новополоцка также вышли на протест. Люди выстроились в цепь солидарности с бело-красно-белыми флагами.
Следить за воскресным протестом в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.
Следить за воскресным протестом в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.
Цепь солидарности в Новополоцке!— charter97.org (@charter_97) December 20, 2020
Источник: https://t.co/njVubz20aL pic.twitter.com/uyjOKQsdAM