Новополоцк присоединился к воскресным протестам 20.12.2020, 12:22

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Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», жители Новополоцка также вышли на протест. Люди выстроились в цепь солидарности с бело-красно-белыми флагами.

Следить за воскресным протестом в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

Следить за воскресным протестом в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

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